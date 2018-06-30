Elazığ'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necmi Antlı yönetimindeki 12 AB 269 plakalı kamyonet, Karakoçan-Kiğı Karayolu Demirtaş köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Adil Gürses idaresindeki 23 KB 238 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Gürses ile aynı araçtaki Mehmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü Antlı ise yaralandı.
Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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