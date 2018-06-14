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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:17 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursun Aydın idaresindeki 34 BBJ 678 plakalı otomobil Kekliktepe üst geçidi kavşağında Heybet Demirdağ yönetimindeki 23 DD 864 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Aydın'ın kullandığı otomobil savrularak refüjdeki tabelaya çarptı.

Kazada, her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ trafik kazası

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