Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Yılmaz idaresindeki 23 BR 416 plakalı otomobil, Zafran kavşağında Mücahit Polat'ın kullandığı 23 BM 615 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole devrlidi diğeri ise kaldırıma çıktı.
Kazada, sürücü Polat ve aracında bulunan Mevlüt Canpolat ile diğer şoför ve yanındaki Münevver Yılmaz yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaradımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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