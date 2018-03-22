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Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralında.

Alınan bilgiye göre, Güntaş Taneli idaresindeki 07 AGA 40 plakalı cip, Ataşehir Mahallesi Muharipler Sokak'ta henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 23 LA 791 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, otomobilde sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aralarında sürücülerinde bulunduğu 5 yaralı, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ trafik kazası

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