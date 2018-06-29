Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Oğuzhan Aktaş yönetimindeki 23 AL 351 plakalı otomobil, Halit Hoca Bulvarı'nda yan yoldan önüne çıkan Kubilay Demir idaresindeki 23 AAF 123 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, kaldırımdaki elektrik panosunun beton duvarına çarparak devrildi. Sürücü Aktaş ile otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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