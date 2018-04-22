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Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 7 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Naim Ahmet yönetimindeki 23 BM 450 plakalı kamyonet, Paşa Kavşağında, Sezer Karataş'ın kullandığı 23 LN 261 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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