Elazığ'da trafik kazası: 9 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Bayram Çakıcı'nın kullandığı 26 NN 730 plakalı otomobil, Hazar yol ayrımında, Feyzullah Sağır idaresindeki 34 FR 9824 plakalı otomobille çarpıştı.
Çakıcı'nın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki elektrik direğine vurdu.
Sürücü Çakıcı ile araç içerisinde sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarıldı.
Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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