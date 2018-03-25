Elazığ'da traktör devrildi: 1 ölü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Arıcak ilçesinde devrilen traktörünü sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Köplüce köyü Akyıldız mezrasında Hüseyin Sualp idaresindeki plakasız traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan Sulap olay yerinde yaşamını yitirdi.
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