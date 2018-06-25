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Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında Diyarbakır-Elazığ seferini yapan yük treni, o sırada raylardan geçmeye çalışan Abdullah Demirbağ'a (71) çarptı.

Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Demirbağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirbağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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Elazığ tren çarpması

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