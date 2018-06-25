Elazığ'da trenin çarptığı kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yük treninin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi yakınlarında Diyarbakır-Elazığ seferini yapan yük treni, o sırada raylardan geçmeye çalışan Abdullah Demirbağ'a (71) çarptı.

Vatandaşların İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları incelemede Demirbağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirbağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

