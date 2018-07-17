Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik Elazığ-Malatya Karayolu'nda uygulama yapıldı.
Şüphe üzerine durdurulan 3 otomobil ile yolcu otobüsünde yapılan aramada, 7 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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