Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çantalarında esrar ele geçirilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesi Gülüşkür Köprüsü mevkisinde kontrol sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Duman" yardımıyla yapılan aramada, İran uyruklu M.G. ve Y.M'ye ait çantalarda plakalar halinde 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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