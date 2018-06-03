Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çantalarında esrar ele geçirilen İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ-Bingöl karayolunun Kovancılar ilçesi Gülüşkür Köprüsü mevkisinde kontrol sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Duman" yardımıyla yapılan aramada, İran uyruklu M.G. ve Y.M'ye ait çantalarda plakalar halinde 5 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

