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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İstanbul'dan Elazığ'a kokain maddesi getirileceği bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışma neticesinde takibe alınan ve Elazığ-Diyarbakır karayolu uygulama noktasında otomobili durdurulan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kokain uyuşturucu operasyonu

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