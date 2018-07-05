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Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:56 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 hard disk, 22 banka kardı ve 8 bin 350 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyonu yasa dışı bahis

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