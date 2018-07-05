Elazığ'da yasa dışı bahis operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 hard disk, 22 banka kardı ve 8 bin 350 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların Emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Diyarbakır'da PKK'dan hain saldırı! Baba ve oğlunu öldürdüler
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum