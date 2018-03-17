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Elazığ'da Zeytin Dalı Harekatı'na Türk bayraklı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Korucu köyünde, TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için köyün yüksek bir tepesine Türk bayrağı dikildi - Korucu Köyü Derneği Başkanı Tekin Güleç: "Bayrağın gücü her şeyden daha üstündür. Bunun burada dalgalanması bir çok yere mesaj verecektir"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da merkeze bağlı Korucu köyünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için köyün yüksek bir tepesine Türk bayrağı dikildi.

Korucu Köyü Derneği ve Akçakiraz Belediyesince 150 haneli köyün yüksek tepesine, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra çevre köylerden de görülebilen 15 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı dikimi için tören düzenledi.

Korucu Köyü Derneği Başkanı Tekin Güleç, 1100 nüfuslu köylerinin Kürt kökenli vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

Mehmetçik'in Afrin'de yürüttüğü destansı mücadeleye destek olmak amacıyla köylerinin en güzel noktasına Türk bayrağı diktiklerini ifade eden Güleç, şunları kaydetti:

"Afrin'deki Mehmetçik'e destek amaçlı Türk bayrağı diktik. Bayrağın gücü her şeyden daha üstündür. Bunun burada dalgalanması bir çok yere mesaj verecektir. Biz şunu söylemeye çalışıyoruz; Biz Kürtler olarak hiçbir zaman vatan haini olmadık, daima milletimizin, devletimizin ve askerimizin yanında olduk. Bizler de askerliğimizi yaptık ve şu an cepheye gidecek gücümüz, onurumuz ve şerefimiz vardır."

Muhtar Cihat Tuncer ise bahçede çalışırken, gönderde dalgalanan Türk bayrağını gördükçe mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Afrin'de terör gruplarına karşı mücadele eden Mehmetçik'in yanında olduğu vurgulayan Tuncer, "Vatan demek her şey demek, bizler vatanımız ve bayrağımız için varız. Afrin'deki askerlerimize Allah kuvvet versin." dedi.

- "Bizi bize düşürmek isteyenlere bir mesajdır"

Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'da geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk milletinin hiçbir zaman dış güçlerin oyununa gelmeyeceğini vurgulayarak, "Osmanlı ruhunu yeniden inkişaf ettiren, şanlı Türk bayrağımızı Afrin'in, El Bab'ın en yüksek tepelerinde dalgalandıran yiğitlerimize buradan selam gönderiyoruz. Rabb'im onları selamete çıkarsın inşallah. Bu Türk bayrağı bizi bize düşürmek isteyenlere bir mesajdır, inşallah yerine kavuşacaktır. Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı bayrağımızdır." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bir gül bahçesidir"

Türkiye Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül ise dış güçlerin maşası olan terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman için Kürtleri temsil etmediğini söyledi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini aktaran Kartakgül, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir gül bahçesidir. İçerisinde her renkten gülün olduğu, her gülün de ayrı güzel koktuğu bir ülkeye sahibiz. Ülkemizin üzerine nifak tohumları ekmek isteyen, bizleri bölmek ve parçalamak için gayret gösteren dış güçlere karşı asla ırk, mezhep ayrımı yapmadan birlik ve beraberlik esasiyetinde milli ve manevi duruşumuzu göstereceğiz ve bunu ilelebet devam ettireceğiz."

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Afrin destek köylüler mehmetçik türk bayrağı

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