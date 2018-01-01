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Elazığ'daki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 13:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Elazığ, Malatya, Ankara, Erzurum, Tekirdağ, İstanbul ve Mersin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ merkezli 7 ilde 19 Aralık'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Kimse Yok Mu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)

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