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Elazığ'daki kazada şehit olan polis memuru toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 20:01 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Recep Seven'in (32) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA) - ELAZIĞ'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Recep Seven'in (32) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi. Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli bir vatandaşı rapor almak üzere Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesi'ne götüren Ali Teğin idaresindeki 56 AG 256 plakalı otomobil dün gece, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 18. kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında devrilerek takla attı. Kazada, araç sürücüsü Ali Teğin yaşamını yitirdi, polis memuru Recep Seven de şehit oldu. Polis memuru Recep Seven'in cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Gözeli köyüne getirildi. Burada Recep Seven için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Kaymakam Hüseyin Sayın, Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, asker ve polis teşkilatı mensuplarıyla vatandaşlar katıldı. Recep Seven'in Türk bayrağına sarılı tabutu önce annesi Nurdan Seven'in oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında gözyaşı döken anneyi, Milletvekili Hatice Dudu Özkal teskin etmeye çalıştı. Recep Seven'in 6 ay önce evlendiği öğretmen Gülçin Seven de gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra cenaze tören için köy mezarlığına getirildi. Burada kılınan namazın ardından Recep Seven'in cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi. 6 yıllık polis memuru Recep Seven'in, eşi Gülçin Seven'in de Eruh'ta görev yaptığı ve çiftin çocuğunun bulunmadığı belirtildi.

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