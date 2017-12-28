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Elazığ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:27 | Son Güncelleme 20 dakika önce

- Pompalı tüfekle 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 4 kişiyi pompalı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 4 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından kaçan zanlının "kasten yaralama", "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığı ihlali" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan M.A.K. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

M.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

(AA)

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