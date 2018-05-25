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Elazığ'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 23:48 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir otomobilden açılan ateş sonucu 3 kişinin yaralanması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 21 Mayıs tarihinde Akpınar Mahallesi Bağkur Caddesi üzerinde otomobilden açılan ateş sonucu 3 şahsı silahla yaralayıp olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştıkları iddiasıyla U.G ve C.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı yaralama

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