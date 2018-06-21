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Elazığ'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:12 | Son Güncelleme

Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası içeren paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ Propaganda terör operasyonu

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