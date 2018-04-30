Elazığ'daki uyuşturucu operasyonları

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınanlardan 12 kişi daha tutuklanırken, tutuklananların sayısı 15'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 66 şüpheliden 14'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 66 zanlı gözaltına alınmış, 27 Nisan tarihinde adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanmıştı. Operasyonlarda, 423 gram esrar, 132 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu hap, 3 tüfek ve 6 tabanca ele geçirilmişti.
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum