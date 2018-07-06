Elazığ'daki yasa dışı bahis operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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- Olay

Elazığ'da, önceki gün yasa dışı bahis oynayan ve oynatan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmada kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 hard disk, 22 banka kardı ve 8 bin 350 lira para ele geçirilmişti.

