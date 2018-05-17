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Elazığ'ın tarihi camileri mukabele halkalarıyla şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

İslam dininde önemli yer tutan mukabele geleneği ramazan ayında Elazığ'daki tarihi camilerde de yaşatılıyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ramazanda camilerde mukabele geleneği sürüyor.

Hazreti Muhammed ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Elazığ'da tarihi İzzet Paşa ve Saray camilerinde de yaşatılıyor.

Öğle namazının ardından başlayan mukabele halkalarına yoğun şekilde katılan Elazığlılar, Kur'an-ı Kerim okumanın huzurunu yaşıyor.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da bütün camilerde mukabele yapıldığını söyledi.

Mukabelede din görevlilerinin yanında hafızlık eğitimi alan öğrencilerin de Kur'an okuduğunu belirten Sarıkaya, "Elazığ halkı mukabele hususunda çok duyarlı. Yaklaşık cami cemaatinin tamamı mukabeleye katılır. Elazığ'da ramazan teravihle, mukabelesiyle ve diğer ibadet boyutlarıyla canlıdır." dedi.

Çocukluğundan bu yana mukabeleye katılım gösterdiğini aktaran Selim Adar, "Ramazan feyziyle Kur'an'ın insanın ruhuna hitap etmesi ve yaratılışının gayesini bildiriyor. Mukabeleler ramazanın güzel süsü ve halkımızın sofrası olarak önüne serilen bir ikrami ilahidir." şeklinde konuştu.

Her vakit günde üç cüz okuduğunu kaydeden Mehmet Yıldırım da, "Mukabele ibadeti çok güzel geçiyor. Mukabele ne kadar kalabalık olursa güzel oluyor. Daha çok sevap kazanılıyor ve insanlar da birbirlerine kaynaşıyor." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ mukabele ramazan ayı

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