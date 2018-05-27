Eraslan, "Peynirli ekmek taze peynirden yapılıyor. 1 kilogram peynire yarım kilogram şeker katılıyor ve pide şeklinde fırında pişiriliyor. Daha sonra vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz." dedi.

Fırıncılar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, taze peynir ve şeker ile hazırlanan peynirli ekmeğe ramazan ayında artan talebi karşılamak için iftar saatine kadar çalışıyor.

Valiliğin, 2007 yılında tescillenen öküzgözü üzümü ve 2016'da tescil alan Ağın leblebisinin ardından bu yıl da peynirli ekmek için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru, fırıncılar arasında sevinçle karşılandı.

Peynirli ekmeğin tescillenmesi için yapılan başvurunun sevindirici olduğunu dile getiren Eraslan, "Peynirli ekmek yapımı dedelerimizden bize miras kaldı. Ürünün tescil almasını istiyoruz. Devletimiz sağ olsun bunun için gereken her şeyi yapıyor." diye konuştu.

- Fırıncı Erdoğan: "Tescillenmesi bizi mutlu eder"

Tarihi Kapalı Çarşı'da fırıncılık yapan Serdar Erdoğan da peynirli ekmeğin, Elazığ'a ait çok lezzetli bir yemek olduğunu, isteyenlerin tatlı olarak da tüketebileceğini söyledi.

Sipariş üzerine ekmeği il dışına da gönderdiklerini kaydeden Erdoğan, "Her yerde yapılıyor ama Elazığ'da yapılan daha lezzetli. Tescillenmesi bizi mutlu eder." dedi.

Nailbey Mahallesi'nde fırın işleten Yakup Bulut ise Elazığ'ın peynirli ekmeğini herkesin tatması gerektiğini anlatarak, "Nasıl Gaziantep'in baklavası Adana'nın şırdanı meşhur ise Elazığ'ın da peynirli ekmeği meşhur. İnşallah kısa bir sürede tescillenir." ifadelerini kullandı.

Valilik, bir süre önce de yöreye ait cevizli sucuk orcik ile Boğazkere üzümüne de patent başvurusu yapmıştı.

