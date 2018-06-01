HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elazığsporlu taraftarlardan tepki yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 00:35 | Son Güncelleme

Taraftarlar, yeni yönetim kurulunun istifa kararı almasına tepki amacıyla yürüyüş yaptı

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor taraftarları yeni yönetim kurulunun istifa kararı almasına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğretmenevi önünde bir araya gelen bordo beyazlı taraftarlar, meşaleler yakıp Elazığspor için tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Gazi Caddesi'nden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Fahri Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne girmeye çalışan taraftarlara, emniyet güçleri engel oldu.

Grup adına açıklama yapan Efsaneler Taraftar Grubu Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor'u her sene aynı senaryoyu izlediğini, artık taraftarın sabrının kalmadığını söyledi.

Elazığspor için çırpınan ve mücadele edenlerin taraftarlar olduğunu kaydeden Çayır, "Her yıl aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık artık. Bu belirsizlik devam ederse diğer taraftan da futbolcularımız tek tek sözleşmelerini feshederek Elazığspor'a veda edecek. Taraftar olarak ekonomik gücü olan, futboldan anlayan ve takımımızı bu çıkmazdan kurtarıp başarıya taşıyacak bir yönetimin acil şekilde kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyet güçlerinin yatıştırdığı taraflarlar, olaysız dağıldı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (4)Bakan Eroğlu yatırımları saydı, muhalefete yüklendi (4)
"Muharrem Bey dersine çalışmıyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığspor tepki yürüyüş

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.