Elazığsporlu taraftarlardan tepki yürüyüşü

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor taraftarları yeni yönetim kurulunun istifa kararı almasına tepki amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğretmenevi önünde bir araya gelen bordo beyazlı taraftarlar, meşaleler yakıp Elazığspor için tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, Gazi Caddesi'nden, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Fahri Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne girmeye çalışan taraftarlara, emniyet güçleri engel oldu.

Grup adına açıklama yapan Efsaneler Taraftar Grubu Başkanı Serkan Çayır, Elazığspor'u her sene aynı senaryoyu izlediğini, artık taraftarın sabrının kalmadığını söyledi.

Elazığspor için çırpınan ve mücadele edenlerin taraftarlar olduğunu kaydeden Çayır, "Her yıl aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık artık. Bu belirsizlik devam ederse diğer taraftan da futbolcularımız tek tek sözleşmelerini feshederek Elazığspor'a veda edecek. Taraftar olarak ekonomik gücü olan, futboldan anlayan ve takımımızı bu çıkmazdan kurtarıp başarıya taşıyacak bir yönetimin acil şekilde kurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Emniyet güçlerinin yatıştırdığı taraflarlar, olaysız dağıldı.

