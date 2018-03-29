Elbeyli Barınma Merkezinde kütüphane açılışı yapıldı

Kilis’in Elbeyli İlçesi Barınma Merkezi’nde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Gençlik Merkezi ve Kütüphane açılışı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, KYK İl Müdürü Cengiz Korkmaz, Maarif Müfettişler Başkanı M.Ali Güneş’in katıldığı törenle hizmete açılan Elbeyli Geçici Barınma Merkezi Gençlik Merkezi ve Kütüphane, açılış kurdelesinin kesilmesiyle hizmete açıldı.

İl Müdürü Ahmet Alagöz, Bu güzel ve ihtiyaç duyulan eserin açılışını yaptıklarını ifade ederek, "Buradaki amacımız, öğrencilerimizin nezih bir ortamda ders ve zaman geçirmelerini sağlayabilmek. Görüldüğü üzere göze çok hoş gelen bir kütüphane ortaya çıkmış durumda. Öğrencilerimiz buradan faydalanarak gelecekte ülkelerine ve ailelerine faydalı birer birey olacaklardır inşallah. Burada emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra kamp öğrencilerinin hazırladığı oratoryo sunumu yapıldı.