Elbise dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elbise dolabında Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeşil Mahallede uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait bir eve operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği Mişa'nın da görev aldığı operasyonda, elbise dolabında hazırlanan özel düzenek ve ışıklandırma sistemi ile yetiştirilen 65 kök Hint keneviri ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Özel bölmede saklı 9 madeni sikke ve 8 parça taş ve bronz heykele de el konuldu.
Operasyonda M.E. ve oğlu H.E.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E.E. tutuklandı, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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