Oğuz, 1 Mart'ın dünyanın farklı yerlerinde bahar bayramı olarak kutlandığını ifade ederek, "Bu bayram hayat, kültür ve farklılıkların kutlandığı bir gündür." dedi.

Türkiye'nin UNESCO'nun 4 yıldır komite üyesi olduğunu söyleyen Oğuz, bu bölgeden yeni ülkelerin buraya dahil olmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Öcal Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"ni 2006'da imzaladığını hatırlatarak, farklı kültürel mirasları korumanın amaçlandığını ifade etti.

Hilton Hotel'de gerçekleşen etkinliğe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski, Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Moldova’nın Ankara Büyükelçisi İgor Bolboceanu ve Romanya’nın Ankara Büyükelçisi İonel Dumitru'nun yanı sıra çok sayıda misyon temsilcisi katıldı.

Bulgaristan'da "Martenitsa", Makedonya'da "Martinka" ve Romanya ile Moldova'da "Martişor" olarak adlandırılan bahar bayramı Ankara'da kutlandı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski de baharın gelişinin ülkesi Bulgaristan'da "Baba Marta" adıyla kutlandığını ve daha iyi bir geleceği sembolize ettiğini belirtti.

Bulgarların 1 Mart'ta kırmızı ve beyaz ipliklerden hazırlanmış martenitsayı taktıklarını anlatan Neynski, konuklardan bu amaçlan hazırlanmış martenitsaları takmalarını istedi.

Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski de bu etkinliğin farklı kültürlerin bir araya gelmesine vesile olduğuna işaret ederek, amaçlarının farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımalarına fırsat sunmak olduğunu hatırlattı.

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi İgor Bolboceanu, bahar bayramını dost ülkelerin bir arada kutladığını vurgulayarak, bayramın renklerini simgeleyen Moldova üretimli kırmızı ve beyaz şarap sunulduğunu söyledi.

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Dumitru da bu bayramda beraber olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ülkelerin yerel müzik ve danslarını tanıtan performanslar sergilendi.

- Baharın gelişi yüzyıllardır kutlanıyor