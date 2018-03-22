Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için Çukurca’da

Bilimi sevdirmek için Türkiye’yi dolaşan Elçin Yalçıneli, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki çocuklarla bir araya geldi.
Çukurca Belediyesi sponsorluğunda Yukarı Akkaya Şehit Asteğmen Salim İzleyen ve Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir ilköğretim okulu öğrencileriyle bir araya gelen Elçin Yalçıneli, miniklere keyifli anlar yaşattı. Elçin Yalçıneli, Çukurca’daki ilkokul öğrencileriyle çalışma yaptıklarını belirterek, “Çok sayıda öğrenci bu bilim çalışmamıza katıldı. Bizim amacımız, çocuklar laboratuvar olmadan çok kolay bulunabilen, çöpe atılan atık malzemelerle deneyler yapsın istiyoruz” dedi. (FT-MSA-Y)
Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia
Çiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmış
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum