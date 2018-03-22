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Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için Çukurca’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Bilimi sevdirmek için Türkiye’yi dolaşan Elçin Yalçıneli, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki çocuklarla bir araya geldi.Çukurca Belediyesi sponsorluğunda Yukarı Akkaya Şehit Asteğmen Salim İzleyen ve Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir ilköğretim okulu öğrencileriyle bir araya gelen Elçin Yalçıneli, miniklere keyifli anlar yaşattı.

Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için Çukurca’da

Bilimi sevdirmek için Türkiye’yi dolaşan Elçin Yalçıneli, Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki çocuklarla bir araya geldi.
Çukurca Belediyesi sponsorluğunda Yukarı Akkaya Şehit Asteğmen Salim İzleyen ve Çığlı Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir ilköğretim okulu öğrencileriyle bir araya gelen Elçin Yalçıneli, miniklere keyifli anlar yaşattı. Elçin Yalçıneli, Çukurca’daki ilkokul öğrencileriyle çalışma yaptıklarını belirterek, “Çok sayıda öğrenci bu bilim çalışmamıza katıldı. Bizim amacımız, çocuklar laboratuvar olmadan çok kolay bulunabilen, çöpe atılan atık malzemelerle deneyler yapsın istiyoruz” dedi. (FT-MSA-Y)

Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için Çukurca’da

Elçin Yalçıneli, bilimi sevdirmek için Çukurca’da

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