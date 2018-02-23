Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye tarafından ilçede yer alan ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağlamak ve vatandaşlar arasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek üzere açılan Elden Ele Sevgi Yardım Mağazası ilgi görüyor.

Ergene’nin Marmaracık Mahallesinde yer alan ve ilçe genelindeki ihtiyaç sahiplerine ikinci el giysi ve eşya dağıtımı yapılan mağazada yer alan ürünler vatandaşların ilgi görüyor, belediye tarafından sunulan hizmet ise takdirle karşılanıyor.

Elden Ele Sevgi Yardım Mağazasında soğuk kış günlerini yaşadığımız bu günlerde vatandaşlarımız tarafından bağışlanan giysi ve ev eşyaları sayesinde, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de yaşayan vatandaşlarımız kullanılabilecek durumda olan eşyalarını ve giysilerini ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediyemize ulaştırıyor. Gerek ikinci el ev eşyası gerekse kıyafetlere toplandıktan sonra gerekli temizlik ve bakımları yapılıyor. Daha sonra ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor” dedi.

İhtiyaç sahibi manasında da hayırsever manasında da Elden Ele Sevgi Yardım Mağazasının ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Yüksel, “İhtiyaç sahipleri de ikinci el kullanmadığı eşyasını ihtiyacı olan birine ulaştırmak isteyenler de belediyemize müracaat edebilirler. Mahallelerimizdeki muhtarlıklara da ulaşılması durumunda biz Ergene Belediyesi olarak gereken çalışmayı yapıyor ve eğer hayırsever ikinci el eşyasını vermek istiyorsa alıyoruz ya da ihtiyaç sahibi bir vatandaş bildirilmişse gereken yardımı kendisine ikinci el eşya mağazamızdan yapıyoruz” diye konuştu.