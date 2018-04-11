Elekçi ıslah ediliyor

Ordu’nun Kumru ilçe merkezini ikiye bölercesine akan Elekçi Deresi’nin ıslah çalışmaları devam ediyor.
2017 yılı Temmuz ayında başlanan ıslah çalışmaları kapsamında bin 350 metrelik bir güzergahta zemin temizliği ve istinat duvarı inşası gerçekleştirildi. Kumru Belediye Başkanı Murat G. Hatipoğlu, 8,5 milyon liraya mal olacak çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. Hatipoğlu, “Elekçi Irmağı’nın ilçe merkezinden geçen 1,5 kilometrelik bölümünün ıslah edilmesi ve estetik bütünlük kazandırmak amacıyla başlatılan çalışma hızla sürüyor. DSİ tarafından ırmağın her iki yanına yeni teknik ile istinat duvarları inşa ediliyor. İlçemizin adeta gerdanlığı olan Elekçi Irmağı’nın ıslah edilmesi yılların hayaliydi. Bu çalışmanın kendi dönemimizde olmasından dolayı mutluyuz. Proje tamamlandığında şehrimiz bu gerdanlık sayesinde daha da değerli hale gelecek. Bu güzel yatırımın tamamlanmasıyla yaklaşık 1.5 kilometrelik bir alanda yürüyüş yolları ve peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilecek” dedi.
Başkan Hatipoğlu, çalışmalarda bir adet tersip bendi, yaklaşık 3 bin metre betonarme taşkın koruma duvarı, 3 adet çelik yaya köprüsü, mevcut köprü yüzeylerinin doğal taş ile kaplanması, 3 bin metre kanalizasyon borusu döşenmesi ve korkuluk işleri yapılacağını da sözlerine ekledi.
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