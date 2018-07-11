Elektrik akımına kapılan 2 kardeşten biri öldü

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Balaban köyünde yaşayan Özge Yıldırım, (17) evdeki mutfakta henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

O sırada evde olan ağabey Rıdvan Yıldırım (25) akıma kapılan kardeşini kurtarmaya çalıştı.

Elektrik akımına kapılan iki kardeş, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Özge Yıldırım, özel hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağabey Rıdvan Yıldırım'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

