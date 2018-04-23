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Elektrik akımına kapılan baba ile oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

Van'da elektrik akımına kapılan baba ile oğlu hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde çalıştıkları inşaatta elektrik akımına kapılan baba ile oğlu öldü, bir işçi yaralandı.

Yenimahalle Yazıcı Sokak'taki inşaatta çalışan Kadir Kara (15), demir çubuğun sokaktan geçen elektrik tellerine takılması sonucu akıma kapıldı.

Oğlunu kurtarmaya çalışan Hasan Kara da (57) akıma kapılarak yaralandı.

İnşaattaki diğer işçilerin yardımıyla akımdan kurtarılan Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan baba Hasan Kara ile işçilerden Ahin Yetişir, 112 Acil Servis ekiplerince İpekolu ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

Baba Kara da burada yapılan müdahalaye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Yetişir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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