Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, hidrofor ustası Mustafa Aygün (45), Altınova Mahallesi'nde Sıddık Eryaşar'a ait evin bahçesindeki su borusunu tamir etmek amacıyla kesmek istedi.
Su borusunun yanında bulunan ve içinde elektrik hattının geçtiği borunun da kesilmesi üzerine Aygün akıma kapıldı.
Çevredekilerin yardımıyla elektrik akımından uzaklaştırılan Akgün'e bir vatandaş kalp masajı yaptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Akgün, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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