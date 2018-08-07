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Elektrik akımına kapılan işçiyi mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

Elektrik akımına kapılan işçiyi mahsur kaldığı yerden itfaiye kurtardı

Trabzon'da yaylada inşaatın çatısında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesinin Dörtyol Mahallesi'ne bağlı Taşlıoba Yaylası'ndaki bir inşaatın çatısında çalışan Fatih Kalaycı, elindeki demir parçasının gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan Kalaycı bulunduğu yerden indirilemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak önce sedyeye aldıkları Kalaycı'yı merdivenin sepeti yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.

Kalaycı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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