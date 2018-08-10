MANİSA (AA) - Manisa’nın Demirci ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Minnetler Mahallesi'nde ikamet eden İmdat Ünal'ın (42) evinin bahçesinde bulunan güneş panelleri arızalandı.

Panelleri onarmak isteyen Ünal, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ünal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

