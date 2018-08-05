Elektrik akımına kapılan koyunlar telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde elektrik akımına kapılan 8 koyun telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Nazmi Özgen (61), evinin bahçesinde beslediği 8 koyunu telef olmuş şekilde buldu.
Manisa Veteriner Hekimler Odası ve TEDAŞ ekipleri, yaptıkları incelemede, yağmur ve rüzgar nedeniyle yıpranan elektrik kablosunun ağıl demirleriyle temas ettiğini, hayvanların da demire değmeleri sonucu telef olduklarını tespit etti.
Özgen, jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde, yaklaşık bir ay önce evinin elektrik tesisatını tamir ettirdiği S.Ö'den şikayetçi oldu.
Suçlamaları kabul etmeyen S.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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