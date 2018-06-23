Elektrik akımına kapılan yarış atları can verdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan iki yarış atı can verdi.

Kendil Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Akıl, yarış atlarını otlatmak için ahırdan dışarı çıkardı.

Bu sırada tahta direğin kırılması sonucu yere düşen elektrik tellerine temas eden iki at, akıma kapılarak can verdi.

Jandarma ve elektrik şirketi ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

