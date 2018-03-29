Elektrik direğine çarpan çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunda seyreden Hüseyin Gökçe (36) idaresindeki 34 UZ 7364 plakalı Gebze Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, OSB girişinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ters dönen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökçe'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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