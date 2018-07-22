Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Çukurova ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Beyazevler Mahallesi'nde Doğan Demir idaresindeki 34 PU 0615 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından tekrar açıldı.
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