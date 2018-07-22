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Elektrik direğine çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 04:53 | Son Güncelleme

Adana'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çukurova ilçesinde elektrik direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Beyazevler Mahallesi'nde Doğan Demir idaresindeki 34 PU 0615 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan

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