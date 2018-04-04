İSTANBUL (AA) - SEMRA ORKAN - İSMAİL HAKKI DEMİR - Erkeklerin daha fazla tercih ettiği elektrik teknikerliğini severek yapan Zahide Yılmaz, direklere tırmanıp arıza gidermenin yanı sıra bu alandaki tehlikeli birçok görevi yerine getiriyor. Evli ve iki çocuk annesi olan 42 yaşındaki Zahide Yılmaz, baba mesleği olan elektrikçiliğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi göstermeye başladı. Küçük yaşlarda babasından mesleğin inceliklerini öğrenen Yılmaz, eğitimini de bu alanda tamamladı. Mersin Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olan Yılmaz'ın, yaptığı birçok iş başvurusu, kadın olduğu gerekçesiyle reddedildi. Yılmaz, sabrı ve azmi sonucunda, Kahramanmaraş'ta çalışmaya başladığı elektrik dağıtım firmasında, işletme şefliğine kadar yükseldi. Zahide Yılmaz, sabah akşam demeden günün her saati yönettiği ekibe destek olmak için sahaya çıkarak tehlikeli birçok görevi yerine getiriyor. - "Sevdiğim işi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum" Yılmaz, AA muhabirine, bu işi severek yaptığını söyledi. Şu an çalıştığı elektrik dağıtım şirketinin hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, hem sevdiği işi yapıp hem de aile bütçesine katkıda bulanmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Babalarının etkisiyle 3 kardeşinin daha elektrik teknikerliğine gönül verdiğini aktaran Yılmaz, "Babam elektrikçiydi, bu vesileyle çocukluğumdan beri sektörün içerisinde büyüdüm. Babamın isteği üzerine bu mesleğe başlasam da fark ettim ki doğuştan elektrikçiymişim. Başka bir meslek beni mutlu etmezdi. Çocuklarım bebekliklerinden itibaren beni elektrikçi olarak gördüklerinden hiç yadırgamadılar. Mesleğimle ve benimle gurur duyuyorlar. Hafta sonu ya da gece dahi olsa arıza çıktığında, çocuklarımdan biri telefonumu diğeri montumu getiriyor, 'Anne hadi sen git' diyorlar. Çocuklarıma iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum. Bütün annelerin çocuklarına rol model olmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu. -"Sektörde, 'ben de varım' demem kolay olmadı" Zahide Yılmaz, ailede herkes elektrikçi olunca fikir alışverişinde bulunabildiklerini belirterek, eşinin mesleğine saygı duyduğunu her zaman kendisini desteklediğini ifade etti. Her meslekte olduğu gibi kendi mesleğinin de zor yanları olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Elektrik dağıtım sektörü 'çok yüksek tehlikeli' sınıfta yer alan bir iş. Çalışırken çok dikkatli olunması ve ekip çalışanlarıyla koordinasyon sağlanması gerekir. Ekip arkadaşlarımla arızaları giderip, bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Özellikle elektrik arızaları günün her saatinde görülüyor, bu yüzden sürekli tetikte olmalıyız. Yoğun hava şartlarında oluşan arızalarda destek vermek için zaman zaman ekip arkadaşlarımla birlikte sabaha kadar sahada çalışıyorum. Kazasız bir şeklide arızaları giderip, enerji verdikten sonra hissettiğim huzur ve mutluluk yaşadığımız tüm zorluklara değiyor." Erkek çalışanın yoğun olduğu bu sektörde işletme şefi olarak çalışmanın zorlukları olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Başvurduğum her işte öz geçmişim beğeniliyordu ancak kadın olduğum için işe uygun olmadığım düşünülüyordu. Mesleğimle ilgili bir işte çalışamıyordum. Erkek egemen bir sektörde iş ararken birçok zorluklarla karşılaştım. İş verenlerin, 'kadınlar bu işi yapamaz' ön yargısı vardı. Pek çok başvurumda kadın olduğum için şans verilmedi. Bu sektörde kendimi kanıtlamam, 'ben de varım' demem çok kolay olmadı." diye konuştu.