Konya'da elektrik panosu yüklü tır alt geçide sıkıştı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Karaca'nın kullandığı 31 P 0365 plakalı tır, bir sanayi sitesinden yüklenen elektrik panolarını özel bir şirkete götürmek üzere yola çıktı.
Tır, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'ne geldiğinde, 3 metre 70 santimetre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.
Aracı hareket ettirmeyi başaramayan sürücü Karaca, polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Daha sonra gelen vinç yardımıyla tırda yüklü panolardan biri indirildi.
Tır sıkıştığı yerden yaklaşık bir saat süren çalışma sonrasında kurtarılabildi.
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