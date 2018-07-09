Elektrik tellerine sürtünen tır yandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik tellerine sürtünen saman yüklü tır yandı.
Lokman Aksak'ın kullandığı 34 GN 9529 plakalı saman yüklü tır, Kepirhisar Mahallesi'nde elektrik tellerine sürtündü.
Sürtünmenin etkisiyle çıkan kıvılcım samanların tutuşmasına neden oldu. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin
Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...
Son dakika! OHAL kapsamında yeni bir kararname daha: KHK ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluşturuldu
Günlerdir kurtarılmayı bekleyen çocuklardan iyi haber geldi
Son dakika! Atatürk Havalimanı'na saldırı davasında istenen cezalar belli oldu
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Tren kazası sonrası sosyal medyada yardım çığlığı!
Çorlu'da en acı bekleyiş!
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum