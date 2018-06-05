HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemeliyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Ülke olarak başlattığımız 'sıfır atık' projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik.

İSTANBUL, (DHA)-ELEKTRİK Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Ülke olarak başlattığımız 'sıfır atık' projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik. Yapmak istediğimiz, atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir" dedi.

Çevre mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, çağımızın en büyük gereksinimlerinden olan teknolojinin hızla geliştiği dünyamızda farkına varmadan kaybetmeye başladığımız doğal güzelliklerimizi bir nebze olsun korumak adına yeni projelere her zaman ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Elektrik Yangınları ve Hasarlarından Korunma Derneği (ELYAK) Genel Sekreteri Çevre Mühendisi Şeyma Burçin Kaplan, 1972 yılından beri Haziran ayının 5'inci gününde kutlanan Dünya Çevre Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kaplan açıklamasında şöyle dedi:

"Ülke olarak başlattığımız 'sıfır atık' projesine ELYAK olarak bizde destek vermeyi misyon haline getirdik. ELYAK olarak yapmak istediğimiz atığı ayrıştırmaktan ziyade elektrikli cihazlar ve elektronik kartların atık haline dönüşmesini engellemektir. Elektronik kartlar ve elektrikli cihazların aşırı gerilim sonucu zarar görmesi karbon salınımı açısından daönemli taşımaktadır. Bunların önlenmesini hem ülke ekonomisine katkı açısından hem de karbon salınımını önleme açısından kendimize sorumluluk biliyoruz. Bu bilinçle çıkmış olduğumuz bu yolda projelerimizi artıracak ve ülke bazında yürütülen her projeye destek vereceğiz.

"BİREYSEL SORUMLULUKLAR ARASINA ÇEVRE BİLİNCİNİ DE YERLEŞTİRMELİYİZ"

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam tarzlarımıza rağmen yaşadığımız dünyanın doğal dokusunu bozmamak adına bireysel sorumluluklarımız arasına çevre bilincini de yerleştirmek zorundayız. Bu sebeple önemini vurgulamak istediğim 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dünden bugüne daha bilinçli bir toplum olduğumuzu düşünmekteyim. Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına sorumluluğumu biliyor ve herkesin duyarlı olmasını diliyorum."

(FOTOĞRAF)

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
Edirne Belediye Başkanı: Beni FETÖ'cülükle suçlayanın dilini koparırımEdirne Belediye Başkanı: Beni FETÖ'cülükle suçlayanın dilini koparırım
Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandıKadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

İlginizi Çekebilir

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'deki iğrenç olayda 17 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.