Elektrikli motosiklette tehlikeli yolculuk

Hüsnü Ümit AVCI/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta, 2 çocuğu ve eşini bindirdiği elektrikli motosikletle yolculuk yapan kişi görenleri hayrete düşürdü.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde elektrikli motosiklet sürücüsü, trafik kurallarını hiçe sayarak kendisinin ve ailesinin hayatını tehlikeye attı. Kazaya davetiye çıkaran motosikleti kullanan kişi, eşini ve bir çocuğunu motosikletin arkasına bindirirken, diğer çocuğunu ise kucağına alarak yolculuk yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde anne, baba ve iki çocuğun kasksız olduğu da görüldü.
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