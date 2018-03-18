Elektrikli otobüsler Manisa’nın trafiğini rahatlatacak

Üç güzergah üzerinde hizmet verecek Elektrikli otobüslerin gün içinde özelliklede trafik akışının pik yaptığı saatlerde kullanılacağını ifade eden Başkan Ergün, “Otobüsler Alaybey Seyfettin Bey Caddesi’nden başlayarak Doğu Caddesi, Moris Şinasi hattı olarak bir hatta, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, Sultan Cami, Karaköy, Dış Mahalle’den Moris Şinasi’ye kadar bir hatta, istasyondan gelip Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Caddesi, eski emniyet müdürlüğü binasından Manolya Meydanı, Doğu Caddesi olarak ayrı bir hatta kullanılacak. Bunlara ek olarak da bir üst bağlantı olarak Murat Caddesi’nden başlayarak Necati Bey’den aşağı Alaybey’e inen hatta kullanılacak. Bu ana arterler maalesef tek ve çift taraflı parklanmalardan kaynaklı, sabah özellikle pik saatlerde Manisa’ya giren bin-bin 500’e yakın servis otobüslerinin çoğunluğundan kaynaklı, işine, fabrikasına, sanayisine gitmek isteyen vatandaşlarımıza muazzam bir zaman kaybı yaşatıyor” dedi.

2 bin 400 civarında araç park ediyor

Başkan Ergün, elektrikli otobüslerin geçiş güzergahları üzerinde çok sayıda aracın park ettiğini belirterek, “Bu caddelere 2 bin 400 civarında araç park ediyor. 2 bin 400 araca yeni otopark alanları yaratmak zorundasınız. O caddeden bu araçlar kalktığı zaman nerelere gidecek, birbirine bağlantılı olması sebebiyle onunda planlamasını yapmak zorundasınız. Bu elektrikli otobüsler, bu park eden araçların yerlerinde tercihli hat dediğimiz sadece halk otobüslerinin kullanacağı bir hattı kullanacak. Onun yanında şu andaki araçların gittiği yol yine kullanılmaya devam edecek. Bisiklet yolunun daha geniş halini düşünün. Arada ufak ayırıcılarla ayrılacak ama o hatta araçlar indirme bindirme işlemi için buraya girip çıkabilecek. Arabaların park ettiği şu andaki hat üzerinde otobüsler çalışacak. Doğu Caddesi ve Karaköy hattında yaklaşık 250-300 servis otobüsünün kalkması demek” diye konuştu.

Araç ve yolcu sayımları yapıldı

Başkan Ergün, uygulanacak yöntemle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Biz, kaç kişi hangi fabrikaya gidiyor durak durak sayımlarını yaptık. Bu sayımlar doğrultusunda otobüsler OSB’ye bu hatta oturanları taşıyacak. Bu otobüsler gün içinde ana arterler dışında diğer sokaklara girmeyecek. Bu hatlardan otobüsler çeşitli ring seferleri ile hizmet verecek. Aşağı yukarı günlük 13-20 bin arasında yolcu taşıma kapasitesi mevcut. Diğer hatlarda düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şu andaki 168 halk otobüsünün yeni güzergahlarında amaç ulaşım süresini yarı yarıya düşürmek. İnsanlar bir yerden bir yere 55 dakikada gittikleri söyleyerek şikayet ediyorlar. Değişim ile birlikte ilk 15 gün 1 ay insanlar alışıncaya kadar sıkıntılar olacak. Bütün yeni güzergahların hepsi belirlendi. Burada ilgili 168 Nolu Kooperatif yönetimiyle toplantılar yapıldı, yapılıyor. Onların da tereddütlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Bizim yönümüzde aksama varsa bunları belirtin diyoruz. Sonuç itibariyle bizim yetişemediğimiz noktada onların halk otobüsleri devreye alınacak. Yeni alanlar, toplu konutlar açılıyor mesela, oraya yeni güzergahlar gidecek. Değişik güzergahlar ile onları bu ana arterlere bağlayacak sistemleri proje dahilinde yapıyoruz. Bir buçuk 2 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun planlamaları artık bitti. Bu elektrikli otobüs ve şarj istasyonuna yaptığımız yatırım 90 milyon liralık bir yatırım” ifadelerini kullandı.