Elektrikli otobüsler Manisa’nın trafiğini rahatlatacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehir içi trafiğinin rahatlamasına katkı sağlayacak olan elektrikli otobüsler hakkında bilgiler verdi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, şehir içi trafiğinin rahatlatılmasına katkı sağlayacak olan elektrikli otobüslerin haziran sonu temmuz başı gibi teslim edileceğini belirterek, yılın son çeyreğinde hizmete başlamasının planlandığını kaydetti.
Üç güzergah üzerinde hizmet verecek
Elektrikli otobüslerin gün içinde özelliklede trafik akışının pik yaptığı saatlerde kullanılacağını ifade eden Başkan Ergün, “Otobüsler Alaybey Seyfettin Bey Caddesi’nden başlayarak Doğu Caddesi, Moris Şinasi hattı olarak bir hatta, Utku Mahallesi, İzmir Caddesi, Sultan Cami, Karaköy, Dış Mahalle’den Moris Şinasi’ye kadar bir hatta, istasyondan gelip Devlet Hastanesi, Cumhuriyet Caddesi, eski emniyet müdürlüğü binasından Manolya Meydanı, Doğu Caddesi olarak ayrı bir hatta kullanılacak. Bunlara ek olarak da bir üst bağlantı olarak Murat Caddesi’nden başlayarak Necati Bey’den aşağı Alaybey’e inen hatta kullanılacak. Bu ana arterler maalesef tek ve çift taraflı parklanmalardan kaynaklı, sabah özellikle pik saatlerde Manisa’ya giren bin-bin 500’e yakın servis otobüslerinin çoğunluğundan kaynaklı, işine, fabrikasına, sanayisine gitmek isteyen vatandaşlarımıza muazzam bir zaman kaybı yaşatıyor” dedi.
2 bin 400 civarında araç park ediyor
Başkan Ergün, elektrikli otobüslerin geçiş güzergahları üzerinde çok sayıda aracın park ettiğini belirterek, “Bu caddelere 2 bin 400 civarında araç park ediyor. 2 bin 400 araca yeni otopark alanları yaratmak zorundasınız. O caddeden bu araçlar kalktığı zaman nerelere gidecek, birbirine bağlantılı olması sebebiyle onunda planlamasını yapmak zorundasınız. Bu elektrikli otobüsler, bu park eden araçların yerlerinde tercihli hat dediğimiz sadece halk otobüslerinin kullanacağı bir hattı kullanacak. Onun yanında şu andaki araçların gittiği yol yine kullanılmaya devam edecek. Bisiklet yolunun daha geniş halini düşünün. Arada ufak ayırıcılarla ayrılacak ama o hatta araçlar indirme bindirme işlemi için buraya girip çıkabilecek. Arabaların park ettiği şu andaki hat üzerinde otobüsler çalışacak. Doğu Caddesi ve Karaköy hattında yaklaşık 250-300 servis otobüsünün kalkması demek” diye konuştu.
Araç ve yolcu sayımları yapıldı
Başkan Ergün, uygulanacak yöntemle ilgili olarak gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Biz, kaç kişi hangi fabrikaya gidiyor durak durak sayımlarını yaptık. Bu sayımlar doğrultusunda otobüsler OSB’ye bu hatta oturanları taşıyacak. Bu otobüsler gün içinde ana arterler dışında diğer sokaklara girmeyecek. Bu hatlardan otobüsler çeşitli ring seferleri ile hizmet verecek. Aşağı yukarı günlük 13-20 bin arasında yolcu taşıma kapasitesi mevcut. Diğer hatlarda düzenleme çalışmaları tamamlandı. Şu andaki 168 halk otobüsünün yeni güzergahlarında amaç ulaşım süresini yarı yarıya düşürmek. İnsanlar bir yerden bir yere 55 dakikada gittikleri söyleyerek şikayet ediyorlar. Değişim ile birlikte ilk 15 gün 1 ay insanlar alışıncaya kadar sıkıntılar olacak. Bütün yeni güzergahların hepsi belirlendi. Burada ilgili 168 Nolu Kooperatif yönetimiyle toplantılar yapıldı, yapılıyor. Onların da tereddütlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Bizim yönümüzde aksama varsa bunları belirtin diyoruz. Sonuç itibariyle bizim yetişemediğimiz noktada onların halk otobüsleri devreye alınacak. Yeni alanlar, toplu konutlar açılıyor mesela, oraya yeni güzergahlar gidecek. Değişik güzergahlar ile onları bu ana arterlere bağlayacak sistemleri proje dahilinde yapıyoruz. Bir buçuk 2 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz. Bunun planlamaları artık bitti. Bu elektrikli otobüs ve şarj istasyonuna yaptığımız yatırım 90 milyon liralık bir yatırım” ifadelerini kullandı.
Araçlar gece şarj edilecek
Elektrikli otobüslerin depolama alanında gece saatlerinde şarjlarının yapılacağını belirten Başkan Ergün, “Bu araçlarımızın konaklaması mevcut yeni garaj içinde yapılacak. Boş saatlerde araçlar depolama alanında durabilecek, sistem gereği takip edilebilecek ve tamirleri bu alanda yapılacak. Bu tesislerin de inşaatları hızlandı. Hatta kolonları dikildi. Bunların Haziran ayına tamamlanmasını hedefliyoruz. Burası hem tamirhane hem de şarj istasyonu olacak. Otobüslerin şarjları geceleri yapılacak. Otobüsler şarjları ile 300 kilometre yapabiliyor. Bu da bir gündeki tüm seferleri kapsıyor. 20 tane 18 metrelik 2 tane de 25 metrelik otobüslerimiz var, sabahları ve pik saatlerde onları devreye alacağız. Bunların planlamaları yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Otobüsler Temmuz’da geldiği taktirde yılın son çeyreğinde faaliyete geçecek. Bunun bir diğer bacağı ise OSB içinde. Buradan bir teşekkürü de OSB Başkanı Sait Türek’e etmek istiyorum. OSB içinde bu şarj istasyonun bir küçüğü yapılacak. Sait Türek yeri verdi. Binanın da projesini çizdik. Bina yapılarak bize teslim edilecek. 3 milyona yakın bir bedelle yatırımı yapılıyor. Bu yıllardır yapılamayan OSB ile Manisa arasındaki ilk bağ kurmadır. Tabi ki organize sanayiye insanlarımızın daha iyi taşınabilmesi şehir içi trafiğinin rahatlayabilmesi için Sait Türek’in ve yönetiminin yeri vermesi jesti oldu. Yeri vermelerinin yanında binayı da kendileri yapacaklar. Haziran sonu Temmuz başı gibi teslim edilecek inşallah. Sait Türek şikayetlere başlamış ‘Cengiz Bey’le ne zaman yemek yesek bana pahalıya patlıyor’ demiş. Anemon Kavşağı’nı da o üstlendi. Bir ay öncesi Sait Türek’le görüşmüştük. Battı çıktı şeklinde OSB’den Manisa’ya dönen tüneli yapacak. Orada da sinyalizasyonu kaldırarak İzmir’e rahat bir gidiş dönüş haline getireceğiz” diye konuştu.
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