Rektörlüğün önünde bulunan otoparkta elektromobil ile kısa bir test sürüşü de yapan Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında emeği geçen akademisyenler ile öğrencileri tebrik ederek, "Bu projemize destek veren bütün Bolu idarecileri ile yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir ilk oldu. İsim açısından da Bolu'yu da temsil etmesi bizim için çok önemli. Buna benzer faaliyetlerimiz devam edecektir." dedi.

Kendi imkanlarıyla altı ayı yoğun çalışma temposuyla geçiren ekip, "Ayvaz" ismini verdikleri, ağırlığı 440 kilogram olan aracı, BAİBÜ Rektörlüğü'ne getirerek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz'a tanıttı.

Yaklaşık 6 ay önce D-100 Karayolu'nun Dağkent mevkisinde bulunan atölyede çalışmaya başlayan Elektrik ve Elektronik ile Makine Mühendisliği bölümlerinden 25 öğrenci, TÜBİTAK'ın bu ay düzenleyeceği, "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"na katılmak için tasarladıkları elektrikli otomobilin yapımını tamamladı.

Proje koordinatörü BAİBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ömer Özyurt ise bu çalışmanın hem Bolu hem de BAİBÜ açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Bu sene ilk kez katıldıkları TÜBİTAK'ta 14'üncüsü düzenlenen öğrenci yarışında elektromobil kategorisinde yer aldıklarını dile getiren Özyurt, Makine Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin birlikte çalışarak hazırladığı bu projeyi yarışmaya hazır hale getirdiklerini söyledi.

Proje takım kaptanlarından Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sedat Öztürk de çok kısa sürede büyük işler başardıklarını anlatarak, "Arkadaşlarımız kendilerinden feragat ettiler. Çok fazla mesai harcadık. Takım çalışmasını öğrendik. Seneye neleri daha fazla geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Önümüzdeki sene inanıyorum ki yaptığımız işlerin yarısını yerli olarak yapabileceğiz. Bu sene yerli yapamamamızın tek sebebi çok kısa vakitte çok büyük işler başarmaya çalışmamızdı ama bunu başardık. Seneye daha iyisini yapacağız." diye konuştu.

Öztürk, çok kısa sürede tamamladıkları elektromobil ile katılacakları yarışmada çok iddialı olmamalarına rağmen görsellik ve yerlilik kategorisinde bir ödül almayı beklediklerini de sözlerine ekledi.

