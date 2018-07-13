Elektrogitar virtüözü Joe Satriani, İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Amerikalı elektrogitar virtüözü Joe Satriani, 27 Temmuz'daki İstanbul konserinde sahneyi Türk heavy metal müzik grubu Pentagram ile paylaşacak.
İstanbul Blue Night, BKM organizasyonuyla 27 Temmuz'da sanatçı Joe Satriani'yi müzikseverlerle buluşturacak.
Mart 2018'de çıkardığı yeni albümü "Beyond the Supernova"nın ardından çıktığı dünya turnesi kapsamında 27 Temmuz'da KüçükÇiftlik Park'ta sahneye çıkmaya hazırlanan Amerikalı müzisyen, hızı ve performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Sahnenin özel konuğu ise bu yıl 30. yılını kutlayan Türk heavy metal grubu Pentagram olacak.
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