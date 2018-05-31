HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Elektronik sigara sigarayı bırakmayı zorlaştırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:06 | Son Güncelleme

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk: - "Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı görülüyor" - "Sigara veya tütün kullanılan ortamlarda bu duruma pasif olarak maruz kalan bireylerde de beyin damar hastalığı riski, buna maruz kalmayanlara göre yüzde 30 artmaktadır"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı görülüyor." dedi.

Öztürk, "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara ve tütün karşıtı kampanyaların Türkiye'de ve dünyada her geçen gün arttığını söyledi.

Sigara ve tütün ürünleri kullanımının özellikle kalp, beyin damar hastalıklarına negatif etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığına dikkati çeken Öztürk, sigaranın vücutta onlarca hastalığa da yol açtığına işaret etti.

Öztürk, sigara ile mücadelenin bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir konu olmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, toplumun ilgili bütün alanlarının iş birliğinin öneminin altını çizdi.
\

- Sigara ile topyekün mücadele çağrısı

Sigara kullanımıyla ilgili mücadelede eğitim ve medya desteğinin birinci koşul olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Çocukluk çağından başlayarak devamlı sürdürülen tütün ve ürünlerinin sağlık ve yaşamla ilgili diğer alanlardaki zararları ve mücadele yolları verilmelidir. Sigara üretim ve dağıtım şirketleri paketler ve satış alanlarında uyarıcı, etkin işaretler kullanmalıdır. Bu maddelerin kullanımında caydırıcı fiyatlandırma ve vergiler düzenlenmelidir. Okul ve çalışma alanlarında sigaranın zararlarına yönelik toplantılar, aktivitelerin yanı sıra alternatif sağlıklı yaşam modelleri ve olanakları gösterilmelidir. Belirlenmiş alanlarda kısıtlamalara ek olarak, tütün kullanımının başlangıcını önlemeye yönelik ve kullanımının kesilmesine yönelik, kolay ulaşılır, yaygın, deneyimli ve multidisipliner destek sistemleri oluşturulmalıdır."

Öztürk, sigara içenlerde inme riskinin 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğunu belirterek, Türkiye'de beyin damar hastalıklarından ölümlerin önemli bir kısmının 21 bin 300 vaka ile sigara kullanımına bağlandığını anlattı.

- Elektroniği de bağımlı yapıyor

Sigara karşıtı kampanyalara rağmen elektronik sigara üretim ve kullanımının giderek arttığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün 150'den fazla elektronik sigara çeşidi olduğu bildirilmektedir. Elektronik sigara kullanımının ne kadar güvenli olduğuna dair yeterli bilimsel veri bulunmaktadır. Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı görülüyor. Sigara veya tütün kullanılan ortamlarda bu duruma pasif olarak maruz kalan bireylerde de beyin damar hastalığı riski, buna maruz kalmayanlara göre yüzde 30 artmaktadır. Ölümlerin üçte biri sigara kullanımı veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmaya bağlanmaktadır."

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Doğu Perinçek: Bizim ikinci tura kalacağımız kesinDoğu Perinçek: Bizim ikinci tura kalacağımız kesin
Anneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdiAnneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya sigara Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

Başakşehir'de bavuldaki parçalanmış cesedin kimliği belli oldu

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

Hırsızın kız arkadaşı isyan etti: Tek suçum sevmek

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

ABD Türkiye arasındaki Menbiç görüşmesi öncesi yeni gelişme

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

11 milyonluk vurgun! Binlerce kişiyi böyle kandırmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.