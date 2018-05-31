"Elektronik sigara sigarayı bırakmayı zorlaştırıyor"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, "Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı görülüyor." dedi.
Öztürk, "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara ve tütün karşıtı kampanyaların Türkiye'de ve dünyada her geçen gün arttığını söyledi.
Sigara ve tütün ürünleri kullanımının özellikle kalp, beyin damar hastalıklarına negatif etkilerinin bilimsel olarak kanıtlandığına dikkati çeken Öztürk, sigaranın vücutta onlarca hastalığa da yol açtığına işaret etti.
Öztürk, sigara ile mücadelenin bireyin tek başına başarıyla sürdürebileceği bir konu olmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, toplumun ilgili bütün alanlarının iş birliğinin öneminin altını çizdi.
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- Sigara ile topyekün mücadele çağrısı
Sigara kullanımıyla ilgili mücadelede eğitim ve medya desteğinin birinci koşul olduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:
"Çocukluk çağından başlayarak devamlı sürdürülen tütün ve ürünlerinin sağlık ve yaşamla ilgili diğer alanlardaki zararları ve mücadele yolları verilmelidir. Sigara üretim ve dağıtım şirketleri paketler ve satış alanlarında uyarıcı, etkin işaretler kullanmalıdır. Bu maddelerin kullanımında caydırıcı fiyatlandırma ve vergiler düzenlenmelidir. Okul ve çalışma alanlarında sigaranın zararlarına yönelik toplantılar, aktivitelerin yanı sıra alternatif sağlıklı yaşam modelleri ve olanakları gösterilmelidir. Belirlenmiş alanlarda kısıtlamalara ek olarak, tütün kullanımının başlangıcını önlemeye yönelik ve kullanımının kesilmesine yönelik, kolay ulaşılır, yaygın, deneyimli ve multidisipliner destek sistemleri oluşturulmalıdır."
Öztürk, sigara içenlerde inme riskinin 10 yıldan fazla bir süredir sigarayı bırakanlara göre 2-4 kat daha fazla olduğunu belirterek, Türkiye'de beyin damar hastalıklarından ölümlerin önemli bir kısmının 21 bin 300 vaka ile sigara kullanımına bağlandığını anlattı.
- Elektroniği de bağımlı yapıyor
Sigara karşıtı kampanyalara rağmen elektronik sigara üretim ve kullanımının giderek arttığının altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:
"Bugün 150'den fazla elektronik sigara çeşidi olduğu bildirilmektedir. Elektronik sigara kullanımının ne kadar güvenli olduğuna dair yeterli bilimsel veri bulunmaktadır. Elektronik sigara kullanımının sigara kullanımına dönüşü kolaylaştırdığı, sigara bırakma davranışını zorlaştırdığı, özellikle okullarda ve 18 yaş altı bireyler arasında yaygınlaştığı görülüyor. Sigara veya tütün kullanılan ortamlarda bu duruma pasif olarak maruz kalan bireylerde de beyin damar hastalığı riski, buna maruz kalmayanlara göre yüzde 30 artmaktadır. Ölümlerin üçte biri sigara kullanımı veya sigara dumanına pasif olarak maruz kalmaya bağlanmaktadır."
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