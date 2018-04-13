Eleni Karaindrou'dan film müzikleri konseri

İSTANBUL (AA) - Sinema filmi, belgesel ve dizi müziklerindeki duygusal dokunuşların sahibi Yunan besteci Eleni Karaindrou müzikseverlerle buluştu.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda gerçekleştirilen "Film Müzikleri ve Şarkıları" konserinde Karaindrou'ya CRR İstanbul Senfoni Orkestrası eşlik etti.
Şef Ender Sakpınar yönetiminde yapılan konserde, yönetmen Theo Angelopoulos'un filmlerine yapılan müziklerin ağırlıkta olduğu yaklaşık 30 eser icra edildi.
Konserde, bu güne kadar pek çok müzik ödülüne layık görülen Karaindrou, piyanosuyla sahne aldı.
Savina Yannatou'nun vokal olarak yer aldığı konserde Konstantinos Chatziordanou akordiyon, Stavros Lantsias piyano, Dadid Lynch saksafon ve Yiotis Kiourtzoglou bas gitar çaldı.
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