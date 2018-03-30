Eleşkirt Belediye Başkanı Sarı trafik kazasında yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, aralarında Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı'nın da olduğu 7 kişi yaralandı.
Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, koruma polisi Fatih Atan'ın da içinde bulunduğu Ergin Sarı idaresindeki 04 AS 11 plakalı makam aracı, dolu ve yağmur sebebiyle kayganlaşan Ağrı-Erzurum karayolunun Eleşkirt Değirmenoluğu köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Kazada, Belediye Başkanı Sebahattin Sarı ile koruma polisi Fatih Atan hafif yaralandı.
Ergin Sarı'nın yara almadan atlattığı kazada hafif yaralanan Sebahattin Sarı ile Fatin Atan, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı mevkideki bir başka kazada ise İran plakalı 3 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine çarpıp şarampole devrildi.
Bu kazada da yaralanan 5 İranlı, Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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